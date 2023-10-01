بن غيث: “ريتم التشامبنزليغ مختلف مقارنة بالبطولة المحلية”

تحدث لاعب شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، عن الاختلاف بين مباريات رابطة أبطال إفريقيا، والبطولة المحلية.

وصرح بن غيث، اليوم الأحد، في ندوة صحفية: “ريتم منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والبطولة المحلية مختلف تماما من ناحية الريتم”.

كما أضاف: “في مباراة الذهاب أمام بو رينجرز، لعبنا بريتم مرتفع، لكن في البطولة المحلية معظم الأندية تركن إلى الدفاع وتكتفي بالهجمات المعاكسة”.

وجاءت هذه التصريحات من عبد الرؤوف بن غيث، عشية المواجهة التي ستجمعهم بفريق بو رنجرز، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.