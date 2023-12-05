بن غيث: “سنقدم كل ما لدينا في مواجهة الأهلي”

اعترف لاعب شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث، بأن فريقه تأثر كثيرا، بالهزيمة الأخيرة، على يد ميدياما الغاني، برسم الجولة الـ 2 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلى هامش سفرية الفريق إلى مصر صبيحة اليوم الثلاثاء، قال بن غيث، في تصريحات من مطار هواري بومدين: “هزيمة ميدياما “وجعتنا”.. والآن سنغادر إلى مصر، لتقديم كل ما لدينا أمام الأهلي”.

وأضاف بن غيث: “سنعمل بجد لنكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني. والتحضيرات تسير في ظروف رائعة”.

وختم لاعب الشباب: “سنسافر اليوم، وأمامنا 3 أيام من أجل التحضير بشكل جيد، لنكون في أتم الجاهزية يوم المباراة”.