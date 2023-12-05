بن غيث: “سنقدم كل ما لدينا في مواجهة الأهلي”
بقلم محمد لمين صحراوي
اعترف لاعب شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث، بأن فريقه تأثر كثيرا، بالهزيمة الأخيرة، على يد ميدياما الغاني، برسم الجولة الـ 2 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وعلى هامش سفرية الفريق إلى مصر صبيحة اليوم الثلاثاء، قال بن غيث، في تصريحات من مطار هواري بومدين: “هزيمة ميدياما “وجعتنا”.. والآن سنغادر إلى مصر، لتقديم كل ما لدينا أمام الأهلي”.
وأضاف بن غيث: “سنعمل بجد لنكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني. والتحضيرات تسير في ظروف رائعة”.
وختم لاعب الشباب: “سنسافر اليوم، وأمامنا 3 أيام من أجل التحضير بشكل جيد، لنكون في أتم الجاهزية يوم المباراة”.
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