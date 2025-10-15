بن غيث: “لقاء حافيا الغيني صعب ولكننا جاهزون لتحقيق نتيجة ايجابية”

أكد قائد نادي شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، أن فريقه عازم على العودة بنتيجة ايجابية، من مواجهته للمضيف حافيا كوناكري، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي “ابناء لعقيبة” بممثل الكرة الغينية، يوم الأحد المقبل، في لقاء سيُقام على أرضية ميدان “لات ديور” بمدينة تييس السنغالية.

وعن هذه المواجهة المرتقبة، قال بن غيث: “سنخوض أول مباراة في المنافسة الإفريقية، وحافيا كوناكري فريق معروف.. أكيد أن اللقاء ليس سهلا، ولكن كلاعبين وطاقم فني واعون، ونريد نتيجة ايجابية”.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، في المنطقة المختلطة بملعب 20 أوت، تحسبا لمباراة حافيا الغيني، أبرز بن غيث، أن الشباب لا يعاني من أي ضغط بسبب النتائج المخيبة في البطولة المحلية.

قبل أن يستدرك: “اللاعبون يملكون خبرة إفريقية، ومثلما قلت سنعمل على تسيير اللقاء والعودة إلى الجزائر بنتيجة ايجابية”.

واختتم قائد الشباب: “مع عودة الأنصار الذي لعبنا من دونهم منذ بداية الموسم الجاري، سنكون أقوى.. أنصارنا سندنا وننتظرهم في لقاء الإياب بملعب “نيلسون مانديلا” وسنحتفل معهم بالتأهل”.