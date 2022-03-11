بن غيث: “متشوق لبدء مشواري مع المولودية”

أبدى اللاعب الجديد لمولودية الجزائر، عبد الرؤوف بن غيث، سعادته بتأهيله رسميا، مؤكدا سعيه لتقديم أفضل ما لديه للمولودية.

وصرح بن غيث، للإذاعة الوطنية: “سعيد بتأهيلي رسميا في مولودية الجزائر، ومتشوق لبدء مشواري مع هذا الفريق”.

كما أضاف: “سأعمل على تقديم أقصى ما لدي لمولودية الجزائر، من أجل انجاح موسمنا هذا، واسعاد جماهير المولودية”.

يذكر أن عبد الرؤوف بن غيث، التحق بمولودية الجزائر، في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من الترجي التونسي.