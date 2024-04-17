بن غيث مهدد بتضييع نصف نهائي الكأس

يواجه لاعب شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، شبح الغياب عن مباراة ناديه في الدور نصف النهائي لكأس الجزائر، الذي سيلعب يومي الـ 23 والـ 24 أفريل الجاري.

وأعلنت إدارة الشباب اليوم الأربعاء، بأن لاعبها تعرض لإصابة أمس الثلاثاء. بمناسبة لقاء الداربي المتأخر عن الجولة الـ 18 أمام أتليتيك بارادو، والذي انتهى بهدف لمثله.

وقالت الإدارة البلوزدادية، إن بن يغيث يعاني من كدمة في الورك الأيمن. وسيخضع للعلاج من إصابته، على أن يلتحق بالمجموعة بعد 5 أيام كأقصى تقدير.

الأمر الذي يرسم غياب بن غيث، عن مباراة هذا الجمعة أمام الضيف اتحاد بسكرة. برسم الجولة الـ 23 من البطولة، بينما يبقى لحاقه بنصف نهائي الكأس، محل شك.