بن غيث: “نحتاج لانطلاقة قوية فقط وثقة جمهورنا مفتاح النجاح”

أبدى قائد فريق شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث حسرته الكبيرة لتضييع النقاط الثلاث أمام الفريق الضيف شباب قسنطينة في قمة الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وقال عبد الرؤوف بن غيث في تصريحه عقب المباراة مباشرة التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر “لعبنا خمس مباريات كاملة ولم نحقق سلسلة انتصارات متتالية، من حق الأنصار أن يقلقوا بعض الشيء”.

كما أضاف بن غيث “ان شاء الله الأنصار يضعوا فينا الثقة لقيادة الفريق الى الطريق الصحيح، الموسم لا يزال طويلا و قادرون على إعادة الأمور إلى نصابها”.

وختم “ينقصنا فقط فوز و تحقيق الانطلاقة المنتظرة منا، سنعمل ما في وسعنا لتحقيق ذلك”.