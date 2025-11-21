بن غيث: “هدفنا الفوز في مباراتنا الصعبة ضد سنغيدا التنزاني”

اعترف لاعب شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف سنغيدا التنزاني، مؤكدا عزمهم في ذات الوقت على تحقيق الفوز.

وصرح بن غيث، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “منافسنا يشارك لأول مرة في هذه البطولة الإفريقية، لكنه يملك لاعبين سبق لهم خوض هذه المنافسة”.

كما أضاف: “ندرك بأن مباراتنا ستكون صعبة، لكننا جد مركزين، وهدفنا هو تحقيق الفوز في أول مباراة لنا ضمن هذا الدور من كأس الكونفيدرالية”.

وتابع عبد الرؤوف بن غيث: “الأهم بالنسبة لنا في هذه المباراة هو الخروج من هذه المواجهة بفوز، وحصد النقاط الثلاث”.