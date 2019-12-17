“بن غيث” و”شتي” مُمرران حاسمان والترجي خامس الموندياليتو

خطف فريق الترجي الرياضي التونسي المركز الخامس في منافسة كأس العالم للأندية الجارية وقائعها بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

“الترجي” فاز أمسية اليوم الثلاثاء في المباراة الترتيبية على السد القطري بسداسية لهدفين على ملعب “خليفة الدولي”.

المباراة عرفت مشاركة “بدران” وشتي” طيلة التسعين دقيقة بينما دخل “بن غيث” بديلا لبن رمضان في الدقيقة 57 من جانب “المكشخة”.

“شتي” قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الرابع الذي سجله “حمدو الهوني” في الدقيقة 74.

وسار على نفس النهج “بن غيث” بعد ان مرر كرة الهدف السادس الذي وقعه “الدربالي” في الدقيقة 87.