بن غيث وشتي يلتحقان رسميا بالترجي الرياضي التونسي !

إلتحق صبيحة اليوم الثلاثاء الثنائي عبد الرؤوف بن غيث، وإلياس شتي رسميا بصفوف فريق الترجي الرياضي التونسي قادمين من فريقي إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.

وغادر بن غيث رسميا فريق إتحاد العاصمة بعد نهاية فترة إعارته من فريق أتليتيك بارادو، فيما وافقت إدارة شبيبة القبائل على تسريح مدافعها إلياس شتي إلى فريق الترجي الرياضي التونسي.

ويضم فريق الترجي الرياضي التونسي حاليا 6 لاعبين جزائريين وهم، طيب مزياني، يوسف بلايلي، بن ساحة، بدران، عبد الرؤوف بن غيث، وإلياس شتي.

وإستفاد فريق الترجي الرياضي التونسي من قانون حرية إنتقالا لاعبي دول شمال إفريقيا في الدوري التونسي، وهو ما جعله يفضل السوق الجزائرية بعد نجاح صفقة يوسف بلايلي الذي قاد فريق الترجي للتتويج بلقب رابطة أبطال إفريقيا في مناسبتين – سيعاد نهائي هذا الموسم بعد بطولة كأس امم إفريقيا -.