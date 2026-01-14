بن غيث يضيّع مباراة ثمن نهائي كأس الجزائر ضد جمعية وهران

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، عن معاناة لاعبها عبد الرؤوف بن غيث، من إصابة، والتي ستحرمه من المشاركة في مباراة ثمن نهائي كأس الجزائر ضد جمعية وهران.

وأوضحت إدارة شباب بلوزداد، في بيان عبر صفحتها الرسمية، بأن بن غيث، تعرض لالتواء على مستوى الكاحل.

كما أضاف ذات المصدر ، بأن الطاقم الطبي للفريق، حدد مدة غياب اللاعب عن المنافسة لفترة لن تتجاوز أسبوعا.

يذكر أن مباراة ثمن نهائي كأس الجزائر، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بجمعية وهران، مقررة يوم الخميس المقبل، انطلاقا من السابعة مساءً بملعب “5 جويلية”.