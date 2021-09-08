بن غيث يفسخ عقده من طرف واحد ويغادر الترجي التونسي

أكدت الصفحة الرسمية لفريق الترجي التونسي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر فسخ عقد اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بصفة أحادية.

وأكدت إدارة الترجي أنها ستلجأ إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوقها ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل ” حسب ما ورد في نفس البلاغ

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