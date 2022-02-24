بن غيث يمضي رسميا في مولودية الجزائر

تعاقد متوسط ميدان الترجي التونسي رؤوف بن غيث اليوم مع فريق مولودية الجزائر. بعدماتوصل إلى اتفاق بشأن مدة العقد و الجانب المادي الذي سيكشف عنه مستقبلا.

و تواجد بن غيث منذ مدة في الجزائر أين تفاوض مع عدد من الاندية الجزائرية. أبرزها شباب بلوزداد الذي كاد أن يحمل قميصه.

و ملك بن غيث خبرة و تجربة كبيرة في البطولة الجزائرية خاصة في فترة تألقه رفقة فريقه الأسبق إتحاد العاصمة الذي فتح له أبواب الإحتراف في البطولة التونسية وحمله القميص الوطني في وقت سابق.

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