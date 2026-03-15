بن غيث يُثمن صمود “السياربي” في مصر

أشاد قائد نادي شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، بالروح القتالية التي أبانت عنها التشكيلة، خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام المصري البورسعيدي.

ونجح ممثل الجزائر أمس السبت، في فرض التعادل الايجابي بهدف لمثله أمام مٌضيفه المصري. ليضع بذلك “أبناء لعقيبة” قدما في المربع الذهبي، في انتظار موقعة الإياب المقررة السبت القادم، في “نيلسون مانديلا”.

وأوضح بن غيث، أن مواجهة المصري البورسعيدي، بملعبه كانت صعبة، قبل أن يستدرك: “لكن اللاعبين كانوا في المستوى، صحيح أننا دافعنا كثيرا ولكن هذه هي مباريات ربع النهائي وخارج الديار”.

كما نوه قائد شباب بلوزداد، بالنتيجة المحققة في مصر، مبرزا تفاؤله بقدرة ناديه على التأهل. وقال في تصريحات لقناة النادي: “الأهم أننا لم ننهزم أمامنا شوط ثاني سنخوضه في ملعبنا أمام جمهورنا وأتمنى تحقيق التأهل”.

وواصل بن غيث: “الآن نركز على لقاء الإياب، التعادل مفيد معنويا ويجعلنا نحضر جيدا للمواجهة القادمة أمام جمهورنا الذي ننتظر أن يكون بقوة في مانديلا”.

وبخصوص تألق الشباب في الكونفدرالية، رد بن غيث: “اللاعبون أصبحوا يملكون الخبرة. بفضل خوضهم مباريات كثيرة في إفريقيا.. كنا عند حسن ظن الأنصار والإدارة، أصبحنا نعرف نسير اللقاء خارج الديار في انتظار التأهل في الجزائر”.