بن غيث يُثير الجدل بسبب معاتبته لشبان بارادو !

أثار لاعب شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، جدلا واسعا عبر مختلف الصفحات الرياضية، بسبب معاتبته لشبان لاعبي أتليتيك بارادو.

وتعادل الشباب أمس الثلاثاء أمام “الباك” في لقاء متأخر عن الجولة الـ 18، ليضيع فرصة الانفراد بوصافة الترتيب وتضييق الفارق عن المتصدر مولودية الجزائر.

واتهم خريج مدرسة بارادو، لاعبي الفريق الحالي. باللعب بندية مبالغ فيها نوعا ما. مقارنة بالأداء الذي أبانوا عنه في لقاءهم مع المتصدر المولودية.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بن غيث. وهو يعاتب لاعبي الباك في الطريق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، وهو يردد: “زعما تضيعو فالوقت وديرو فالزكارة.. رانا شفناكم مع مولودية كيفاش لعبتوا، لالا ماشي هكا”.

وهو الفيديو، الذي صنع جدلا واسعا، بعدما سخر أنصار المولودية مطولا من بن غيث، الذي اتهمهوه بأنه كان ينتظر هدية من لاعبي بارادو للحصول على النقاط الثلاث.