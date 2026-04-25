بن فاتح عبد الحفيظ رئيسا للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين

تم انتخاب بن فاتح عبد الحفيظ، على رأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، اليوم السبت، بمقر المحكمة العليا بالأبيار.

وجاء ذلك، بعد اجتيازه الدور الثاني مع المترشح حمود عبد الله النقيب الوطني عن ولاية البليدة بـ10 أصوات للنقيب حمود عبد الله مقابل 9 أصوات لبن فتاح عبد الحفيظ في الدور الأول.

وجرت الانتخابات في ظروف عادية التقى فيها أربعة نقباء في هذا الاستحقاق. وهم نقيب منظمة المحامية بالعاصمة محمد بغدادي والمترشح حمود عبد الله عن ولاية البليدة. والمترشح بن فاتح عبد الحفيظ عن ولاية أم البواقي والمترشح برغام توفيق عن ولاية وهران.

ويأتي هذا الموعد بعد عام كامل من الفراغ الذي أعقب قرار مجلس الدولة الجزائري بإلغاء نتائج الانتخابات. وهو ما يجعل هذا الاستحقاق أكثر من مجرد إجراء تنظيمي. بل فرصة لإعادة التوازن وتعبيد المسار داخل مؤسسات المهنة. بعيدًا نحو اتحاد قوي وفاعل يستعيد مكانته الطبيعية.