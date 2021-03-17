بن فريحة: إطلاق تخصصات جديدة في مجال التكوين المهني

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة عن إطلاق تخصصات جديدة في مجال التكوين المهني، من شأنها المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.

وأفادت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على منتدى يومية الشعب، أن التخصصات الجديدة سيتم اطلاقها إبتداء من دورة مارس 2021.

وتتضمن هذه التخصصات الجديدة صناعة وصيانة السفن الذي سيتم تلقينها بأربعة مراكز للتكوين القريبة من الموانئ.

بالإضافة إلى تكوين آخر في مجال المهن الخاصة بالسكة الحديدية، مضيفة أنه سيتم إدراج تخصصات أخرى “البترول والغاز”.

بالإضافة إلى تسيير النفايات والمهن الجديدة في قطاع البيئة، وتخصص مساعد موثق الذي تمت اضافته في مدونة الوزارة.

وأوضحت بن فريحة أن الأمر يتعلق بزرع روح المقاولاتية لدى الشباب لتمويل مشاريعهم الخاصة ومؤسساتهم الناشئة.