بن فريحة.. ادراج تخصصات جديدة من بينها الصناعة السينمافوتوغرافية بالتكوين المهني

قالت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، إن هناك 29 تخصصا جديدا في قطاع الصيد البحري منها صناعة السفن.

وأوضحت، بن فريحة، أن لأول مرة، هناك تخصص الصناعة السينما الفوتوغرافية في القطاع، مضيرة إلى فتح أربع تخصصات طلبتها وزارة الثقافة.

وعن البكالوريا المهنية، أكدت الوزيرة، أنه مشروع مجتمع وهو قيد الدراسة قائلة “نريد أن تكون الدراسة مستوفية لكل الشروط”.

وفي سياق مغاير، أفادت بن فريحة، أن الطاقات المتجددة برنامج عمل يخص تقريبا كل القطاعات.

وأضافت أن “قطاعنا يساهم بتوفير تخصصات التكوين خاصة بالطاقة الشمسية”.

وأشارت وزير التكوين، أن عدة معاهد على المستوى الوطني تعمل على توفير تخصصات في المجال بالتنسيق مع مؤسسات وطنية.

وكشفت بن فريحة، عن استحداث شهادة في المقاولاتية تعطى للشباب الراغب باستحداث مؤسسات أو مشاريع تحتاج إلى شهادات المقاولاتية.

وأكدت الوزيرة، أن هدف القطاع تكوين أكبر عدد من الشباب في المقاولاتية حتى يوفقوا في مشاريعهم.

ودعت بن فريحة، المستثمرين إلى استقطاب أكبر عدد من الممتهنين في مؤسساتهم الإقتصادية.

وقالت الوزيرة إن هناك مشروع وطني للسكة الحديدية و”نحن نعمل على إدراج تخصصات مرتبطة بمشروع السكة الحديدية”.