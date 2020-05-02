بن فريحة: التغلب على جائحة كورونا يستوجب تضافر جهود الجميع

قالت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، اليوم السبت، أن “التغلب على جائحة كورونا المستجد يستوجب تضافر جهود الجميع من تجار و مواطنين”.

وأكدت الوزيرة، خلال زيارة لها إلى كل من قسنطينة وسطيف، أهمية مساهمة المواطنين في مجهود الوقاية من هذا الفيروس.

مشيرة إلى أهمية الوعي الجماعي بشأن المخاطر المحتملة في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أكدت هويام أن “قطاعها قد ساهم و بشكل فعال عبر ولايات الوطن في إنتاج الكمامات الواقية و ذلك بمبادرة من أساتذة القطاع ومتطوعين و كذا المجتمع المدني.

وقالت الوزيرة أن “هذا النوع من المستلزمات يوجه للعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد-19 على غرار عمال قطاع الصحة و أعوان النظافة و كذا الأسلاك الأمنية”.

واقترحت الوزيرة على المواطنين أن يبادروا بخياطة كمامات وقائية بالمنازل للمساهمة في الحد من انتشار عدوى هذا الفيروس الفتاك .

موضحة أن خياطة الكمامات الواقية “ليست بالعملية الصعبة” و أن المادة الأولية متوفرة في الأسواق.