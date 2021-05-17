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بن فريحة تدعو المؤسسات الإقتصادية لدعم الشباب المبتكر لتجسيد مشاريعهم

الوطني
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بن فريحة تدعو المؤسسات الإقتصادية لدعم الشباب المبتكر لتجسيد مشاريعهم
بقلم نادية بن طاهر

دعت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، المؤسسات الاقتصادية إلى التقرب من الشباب المبتكر ودعمهم لولوج عالم المقاولاتية.

وجاء ذلك، خلال إشراف الوزيرة اليوم الإثنين، على افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للابتكار في التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضحت بن فريحة، إن هذا الصالون يأتي لدعم توجه الحكومة لتشجيع الشباب على الابتكار.

وأضافت الوزيرة، أن هذا الصالون يهدف إلى عرض نماذج الابتكارات والمشاريع المهنية لتثمين الكفاءات والقدرات التي يزخر بها قطاع التكوين المهني.


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