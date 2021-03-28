بن فريحة تعطي إشارة انطلاق الدخول التكويني لدورة مارس 2021

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، اليوم الأحد، بوهران على مراسم الدخول التكويني لدورة مارس 2021.

وعرف الدخول التكويني لهذه السنة، توفير قرابة 350 ألف مقعدا بيداغوجيا على المستوى الوطني.

وأعطت الوزيرة إشارة الانطلاق على مستوى المعهد الوطني المتخصص بالتكوين المهني “الشهيد سعد محمد” بدائرة السانية.

ويقدر مجموع مقاعد التكوين المخصصة لهذا الدخول عبر الوطن بـ348.740 مقعدا بيداغوجيا، بينهم 140.562 ضمن نمط التكوين عن طريق التمهين.

و97.573 منصب في إطار التكوين الحضوري و3.700 مقعد في التكوين عن بعد.

ويتوقع توفير خلال ذات الدخول 477 مقعد بيداغوجي للتكوين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر 4.081 مقعد جديد للتكوين بالريف.

و23.293 مقعد آخر لفائدة النساء الماكثات بالبيت وأزيد من 13.000 في مؤسسات التكوين الخاصة.

ويتضمن البرنامج البيداغوجي لهذا الدخول 409 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادات و126 تخصصا للتكوينات التأهيلية الاولية قصيرة المدة.

وتغطي هذه التخصصات 23 فرعا مهنيا، من قائمة الفروع المهنية و تخصصات التكوين المهني.