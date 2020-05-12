بن فريحة: قطاع التكوين ساهم بأزيد من 3 مليون كمامة وقائية من فيروس كورونا

كشفت، اليوم الثلاثاء، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هويام بن فريحة، أن عدد”الكمامات التي تم انتاجها في مراكز التكوين عبر مختلف ولايات الوطن تعدى الـ 3 مليون كمامة”.

وقالت بن فريحة، في تصريح لها للنهار، أن “قطاع التكوين والتعليم المهنيين أثبت في ظل الجائحة الصحية أنه قادر على رفع التحدي وساهم بشكل كبير من التخفيف من تفشي فيروس كورونا”.

كما أكدت الوزيرة أنه “وبفضل الأساتذة المكونين الذين ابو إلا القدوم والمساهمة في النداء الوطني، استطاع القطاع أن يكون جزء من أجزاء المناظلين في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأشارت الوزيرة “أن عملية خياطة الكمامات وكذا الملابس وممرات التعقيم لا تزال متواصلة عبر مختلف مراكز التكوين التابعة للقطاع”.

مشيرة في السياق ذاته أنه “تم التنسيق بين الوزارة ومختلف القطاعات على رأسها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

لأنه وحسب بن فريحة، فإن “قطاع التكوين مرتبط مباشرة مع الإقتصاد الوطني، بإعتبار اليد العاملة الكفوءة عمود نجاح مختلف المؤسسات الإقتصادية”.