بن فريحة: كل التعيينات في المناصب العليا بقطاع التكوين تتم بمسابقة

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، أن كل التعيينات في المناصب العليا بقطاعها، ستتم حتما بمسابقة.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء لها مع عدد من الأساتذة في زيارة عمل وتفقد قادتها إلى عدة ولايات من الهضاب العليا، أن المسابقة ستكون ذات مصداقية وشفافة.

وأوضحت الوزيرة، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الإمتحان الكتابي، حتى يتم إمتحان المتسابقين شفهيا.

وأشارت بن فريحة، إلى إمكانية إرسال ملفات المشاركة في المسابقة، عن طريق البريد الإلكتروني.

وأكدت المسؤولة الاولى عن قطاع التكوين، أن الناجحين في المسابقة، سيستفيديون من تكوين متخصص يصل لـ6 أشهر.