بن فريحة: هذة تفاصيل تأجيل دورات التكوين المهني ومناقشة المذكرات

قدمت وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، هيام بن فريحة، تفاصيل حول الإجراءات المتخذة في قطاعها حول قرارات مجلس الوزراء الأخير.

وأكدت الوزيرة، في تدخل لها على تلفزيون النهار، أن قطاعها اتخذ اجراءات خاصة بكل فئة، نظرا لتعدد تخصصات التكوين المهني، ووجود دوتين للتكوين “فيفري وسبتمبر”.

واستهلت الوزيرة، بالمتكونين المعنيين بمناقشة مذكرات التخرج الخاصة بالمستوى الخامس في شهادة تقني سامي، والتي تمت برمجتها من شهر جوان القادم وحتى سبتمبر.

وأكدت بن فريحة، على إمكانية أن تكون المناقشات حضوريا، وذلك بحضور المعني واللجنة المشرفة فقط، نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد حاليا.