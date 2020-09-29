بن فريحة: 50 بالمائة نسبة النجاح في الإمتحان الكتابي للمسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا

أكدت، اليوم الثلاثاء، وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، هيام بن فريحة أن نسبة النجاح في الإمتحان الكتابي الخاص بالمسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا بلغت حوالي 50 بالمائة.

وأشرفت الوزيرة، خلال زيارة ميدانية اليوم بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالابيار، على الوقوف على الامتحانات الخاصة بالمسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا.

أين يخضع 1100 مترشح للمسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا في المرحلة الأولى.

وأكدت الوزيرة أن “هناك إمتحان كتابي كانت نسبة النجاح فيه حوالي 50 بالمئة، واليوم تتواصل المسابقة في مرحلتها الثانية من خلال الإمتحان الشفهي”.

كما قامت الوزيرة بالوقوف ميدانيا على سيرورة الامتحانات الشفهية.

والتأكد من مدى احترام اجراءات الشفافية و النزاهة ، بداية باختيار اعضاء لجنة التحكيم بالقرعة.

حيث سيتم إختيار من خلال القرعة دائما في اي لجان سيتم امتحانهم.

وفي الاخير يختار المترشح عن طريق القرعة السؤال المطلوب الاجابة عنه.

وتتكون اللجان من اساتذة من قطاع التعليم العالي و التكوين و التعليم المهنين على مستوى ستة مراكز جهوية بالوطن.

وتطرقت الوزيرة أيضا إلى الاجراءات الوقائية من اجل التعامل مع المترشحين المتواجدين على مسافة بعيدة من مراكز الامتحان.

وقالت الوزيرة أنه يمكن أن “تتم العملية عن بعد من أجل ضمان تكفافئ الفرص بين كل مترشح حتى يتم الإمتحان في مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين”.