بن فليس :”أحترم من إنتقد ترشحي للرئاسيات ولست طامعا في الكرسي أو المال”

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أنه يحترم الشخصيات التي انتقدته بسبب مشاركته في الرئاسيات، وأنه لم يترشح طمعا في الكرسي أو المال.

وأكد مرشح الانتخابات الرئاسية، على هامش إيداع استمارات التوقيعات لدى سلطة المستقلة للإنتخابات، أنه مع حرية التعبير إلى أبعد الحدود.

ورد بن فليس، على الشخصيات التي إنتقدته بعد إعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة،بأنه لن يسئ لهم ويحترم رأيهم.

وجدد بن فليس، موقفه حول ضرورة رحيل الحكومة، من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف، والإفراج على المعتقلين.

وأضاف، علي بن فليس، أن مشاركته في المعترك الرئاسي، يهدف منها بناء دولة القانون.

وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات ومرشح الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر، أنه لا بد من مخرج سياسي للبلاد.

وأكد بن فليس، أن همه وانشغاله هو كيفية الخروج من الأزمة، وأنه يملك برنامج وسيقدمه للشعب.

وبخصوص الفيديو المنتشر، قال بن فليس: “بأنه مفبرك، وتم تقليد صوته”.