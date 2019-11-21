بن فليس: “أريد أن أكون خادما للشعب وأعد بتلبية رغباته وطموحاته”

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بن فليس: “أريد أن أكون خادما للشعب وأعد بتلبية رغباته وطموحاته”
بقلم نسرين محفوف

قال مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، إنه يريد أن يكون خادما للشعب، حيث وعد بتلبية رغباته وطموحاته.

وأضاف اليوم الخميس، في تجمع شعبي بولاية تيارت، أن الدولة بحاجة الى النقاوة والطهارة في التسيير.

وأورد بن فليس “الدولة مؤسسات، عندما تحترم نفسها، كل واحدة في حقل اختصاصها، وتطبق القوانين الخاصة بها، تصبح حوكمة صالحة”.

وأعاب بن فليس، احتكار الرئيس للسلطة التنفيذية، والتي تسبب بدورها الفساد والمحسوبية.

وعبر المرشح عن أسفه بسبب التقارير الصادرة عن قنوات أجنبية، والتي أضحت الجزائر مسخرة، لأنها لا تمتلك رئيسا شرعيا يقودها.

وقال في ذات المقام ” البلاد لي بلا رايس كي الدراري اليتامى، لا أقبل أن تصبح الجزائر مهزلة أمام الدول”.


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