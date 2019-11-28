بن فليس.. أنا أزور الجزائر أو المريخ أو دولة أجنبية!؟

قال المترشح علي بن فليس، اليوم الخميس، إن الطريق الأقل تكلفة هو الانتخابات، والشعب هو الذي سيختار برنامجه المفضل.

وأوضح بن فليس، خلال تجمع شعبي بمعسكر، أن الجزائر لا يمكنها البقاء دون رئيس يخطب على الشعب والمؤسسات بالداخل والخارج.

وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، إلى أنه كرب أسرة لم يرتكب أي جرم عندما اختار الخوض في الاستحقاقات القادمة.

وتابع بن فليس، “أنا اليوم في الولاية 20.. أنا في الجزائر أو المريخ أو دولة أجنبية..؟ !”.

وذكر المتحدث، أن ما سيفعله إلى يوم 12 ديسمبر يسعى من خلاله لشرح برنامجه ومحاولة إقناع من يشاطرني الرأي، ومعارضيه.