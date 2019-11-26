بن فليس: أنا رجل دولة ولست رجل سلطة.. وكيف للمعلم أن يعيش بـ3 ملايين

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس بأن برنامجه سيركز بالأساس على الطبقة المتوسطة و المهمشة والشغيلة.

وأكد بن فليس في تجمع له بولاية غرداية اليوم أنه سيعمل على الحفاظ على الطبقة المتوسطة ورفع قدرتها الشرائية، بالإضافة إلى مساعدة الطبقة الفقيرة

وتسائل بن فليس عن الكيفية التي يمكن بها للإطارات وعلى رأسها المعلمين و الأساتذة أن تضمن عيشا كريما بـ3 ملايين سنتيم شهريا.

وأضاف بن فليس أنه من العار على السلطة أن يكون لها بلد مثل الجزائريين بخيراتها المادية و الطبيعية ويكون فيها الشعب مهانا و فقيرا.

ووصف بن فليس نفسه بأنه رجل دولة و ليس رجل سلطة وأنه لايبيع الوهم ولايكذب على الشعب الجزائري، وقال أنه عندما يصبح رئيسا سيطلع على الإمكانيات الموجودة.

ووعد بن فليس بأنه سيعمل على إنشاء جهاز عدالة قوي و مستقبل يعمل على تطهير البلااد من الفساد و المفسدين وتطهر الدولة من الفساد أيضا.

وعاد بن فليس في حديثه إلى الاحداث التي عرفتها غرداية سنة 2014، مؤكدا بأن هذه الاحداث قد ولى عهدها وانتهى عهد الجهوية و اجلزائر تسع جميع أبنائها و غرداية جزء من الجزائر الكبيرة.