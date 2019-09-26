بن فليس: “أنا مستعد لتحمل المسؤولية كجزائري لخدمة البلد وإخراجه من الأزمة”

قال علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، أنه مستعد لتحمل المسؤولية كجزائري لخدمة البلد وإخراج الجزائر من الأزمة.

وأضاف بن فليس، في كلمة خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات لتحديد موقفها من الرئاسيات أن الحل يكمن في الإنتخابات.

وأشار المتحدث، إلى أن رحيل حكومة تصريف الأعمال الحالية واستبدالها بكفاءات هو مطلب كل السياسيين.

وأوضح بن فليس، أن خيارنا للرئاسيات هي قناعة راسخة لنا، ووضع دستور جديد للجمهورية هو قاسم مشترك بين الجزائريين.

وأفاد بن فليسن أنه لازال الكثير للقيام به لتنقية المجال السياسي، غير أن الوقت لم يفت بعد لاتخاذ الاجراءات الكفيلة.

وكشف في ذات السياق، أن الحزب سيترشح للرئاسيات المقبلة، كما أن اللجنة المركزية ستقرر مرشح الحزب.