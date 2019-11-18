بن فليس.. إذا وجد الشعب الآذان الصاغية لبكائه وأفراحه يسير أينما تريد

أكد المترشح علي بن فليس، اليوم الاثنين، على ضرورة الاعتناء بالجانب الاجتماعي في البلاد.

وأوضح بن فليس، أن من بين الفئات التي يجب الاعتناء بها هي ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم يعيشون ظروف صعبة.

وتطرق بن فليس،خلال تجمعه الشعبي بسوق أهراس، إلى العشرية السوداء، وخص الذين حملوا السلاح وأصبحوا مقاومين ولم يناموا في منازلهم.

وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، إلى فئة عمال النظافة الذين يعانون كثيرا في عملهم المحترم.

وقال بن فليس، إن الشعب الجزائري إذا وجد الآذان الصاغية لبكائه وأفراحه، يسير أينما تريد.

وأضاف المترشح، أن الشعب إذا رأى الاعوجاج، ينظم ثورة 22 فيفري.