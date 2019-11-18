بن فليس.. إذا وجد الشعب الآذان الصاغية لبكائه وأفراحه يسير أينما تريد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن فليس.. إذا وجد الشعب الآذان الصاغية لبكائه وأفراحه يسير أينما تريد
بقلم أسماء.ع

أكد المترشح علي بن فليس، اليوم الاثنين، على ضرورة الاعتناء بالجانب الاجتماعي في البلاد.

وأوضح بن فليس، أن من بين الفئات التي يجب الاعتناء بها هي ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم يعيشون ظروف صعبة.

وتطرق بن فليس،خلال تجمعه الشعبي بسوق أهراس، إلى العشرية السوداء، وخص الذين حملوا السلاح وأصبحوا مقاومين ولم يناموا في منازلهم.

وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، إلى فئة عمال النظافة الذين يعانون كثيرا في عملهم المحترم.

وقال بن فليس، إن الشعب الجزائري إذا وجد الآذان الصاغية لبكائه وأفراحه، يسير أينما تريد.

وأضاف المترشح، أن الشعب إذا رأى الاعوجاج، ينظم ثورة 22 فيفري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=728264

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com