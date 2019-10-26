بن فليس: “إستقلت من وزارة العدل لرفضي اعتقال مواطن خارج الإطار القضائي”

قال علي بن فليس، الراغب في الترشح للإستحقاقات المقبلة، بأنه استقال من منصبه في وزارة العدل سابقا، لأنه رفض اعتقال مواطن خارج الإطار القضائي.

وأضاف بن فليس، في ندوة صحفية له بعد ايداعه ملف ترشحه للسلطة الوطنية، أنه طالب باستقلال العدالة سابقا، ومنذ 2004 وهو في المعارضة.

وعن برنامجه الإنتخابي، والذي أطلق عليه إسم “الإستعجال الوطني”، قال بن فليس بأنه يتضمن ورشة خاصة بحماية الحقوق والواجبات والحريات بكل أبعادها السياسية والإجتماعية والإقتصادية.

وأكد الراغب في الترشح للرئاسيات، بأنه ليس بحاجة لإثبات تمسكه بقضية الحريات، لأنه إبن أسرة ثورية، وإبن بلد الثورة العملاقة، ثورة 1 نوفمبر.

وأضاف بن فليس، أنه ترشح للرئاسيات، لأجل ضمان الحريات واستقلال العدالة الجزائرية.

وذكر ذات المتحدث، كيف ترشح للرئاسيات السابقة، خاصة في 2014، وواجه نظاما كان يضمن ولاء كل مؤسسات الدولة.

وأضاف علي بن فليس،: “أنا ترشحت في 2014، لما كانت الدولة كلها في قبضة شخص واحد، والذي يترشح آنذاك، إما أن يكون مجنونا، أو له من الوطنية، التي دفعته للتقدم”.

وتابع بن فليس، بأن مسانديه في ذلك الوقت، من تجار بسطاء ومواطنين، وموظفين، واجهوا صعوبات عديدة بالنظر لكونهم يحملون إسمه.

وأكد الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، بأنه لا يطلب تعيينه بمرسوم رئاسي، لكي يتحصل على المناصب، لأنه جزائري حتى النخاع، وإبن الثورة.

وأورد بن فليس: “أقول للجزائريين، النار راهي شاعلة في الدار، هيا لنطفئها، لأن المخرج الوحيد من الأزمة، هو الذهاب إلى الرئاسيات”.