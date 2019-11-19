بن فليس: الألاف من الإطارات مهمشة..وممارسة رجال الأعمال للسياسة تحدد بالقانون

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس بأن الألاف من الإطارات الجزائرية مهمشة منهم أبناء الجالية الجزائرية بالخارج.

وأكد بن فليس خلال تجمعه الشعبي اليوم بولاية البلدية أن أبناء الجالية من الإطارات مكانهم هنا في بلادهم.

وأضاف بن فليس بأن ابناء الجالية هم أيضا جزائريين ولهم نفس الحقوق و الواجبات وهم لايطالبون بشيء إلا خدمة بلدهم.

وبخصوص الأزمة الإقتصادية أضاف أن هناك رجال وضعوا برنامجا للقضاء عليها و أن منهم معه من إطارات و شباب بامكانهم إخراج الجزائر من وضعها الحالي.

وعاد بن فليس للحديث عن الثورة الشعبية التي انطلقت في 22 فيفري المنصرم أين قال بان الشعب هو من أسقط العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وأكد بن فليس بأن الذهاب للإنتخابات الرئاسية أمر ضروري بالنظر للحالة التي تعيشها البلاد مؤكدا بأن الشعب واع ويعرف جيدا ماذا يفعل.

وقال بن فليس بأنه يجب فصل المال عن السياسة ووضع شروط لرجال الأعمال الذين يريدون ممارسة السياسة،فمن حقهم ممارسة السياسة لكن يجب الفصل بين السياسة و التسيير.

وقال بن فليس أنه يجب فتح تحقيق في ممتلكات رجل الأعمال بعد انتهاء عهدته إن تم انتخابه.

كما وجه بن فليس انتقادا للسياسيين عندما قال لماذا يتم الإستنجاد دائما بالشرطي والاسلاك الأمنية عندما يفشل السياسيون في حل مشاكل المواطنين و العمال

وتحدث بن فليس عن صلاحيات رئيس الجمهورية القادم أين قال بأنه إنتهى عهد الرئيس بكل الصلاحيات.

كما عرج على ماعاشته الجزائر في وقت سابق اين قال ماذا فعل الشعب الجلزائري ليكون له رئيس لم يتلكلم منذ 2011