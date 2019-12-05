بن فليس: الإسلام العربية والامازيغية هي الركائز الموحدة للشعب

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس ان منطلقه هو الهوية الوطنية الجزائرية التي جمعت ركائز ثلاث الإسلام العربية والأمازيغية.

وفي رده على سؤال حول عن التناسق بين العربية الأمازيغية أوضح بن فليس أن العربية جمعت الشعب الجزائري عبر قرون.

وأشار إلى أن الامازيغية جمعت الشعب الجزائري كذلك ووحدت صفوفه كما فعل الإسلام بين أبناء الشعب الجزائري.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “مع الرئيس” قال بن فليس أن الإسلام العربية والامازيغية هذا الجمع هو العجينة الموحدة للشعب الجزائري تعطيك الجمال والذات وكل شيء

وبالتالي فإن محافظتنا على هويتنا الوطنية تجعلنا نحب الامازيغية والعربية ونجمع بينها والتعايش المؤدي إلى الخير على حسب بن فليس.