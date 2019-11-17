بن فليس.. الإعلام الخاص ضحية.. والعمومي آلة دعائية للحكومة والرئيس

تعهّد المترشح علي بن فليس، اليوم الأحد، بتحرير الإعلام العمومي، وعدم جعله آلة دعائية للحكومة والرئيس.

وأوضح بن فليس، من تلمسان، أن الإعلام العمومي، يجب أن يكون مرآة تعكس الشعب والحكام والمعارضة، ملأجل توازن بالمجتمع.

أما عن القطاع الخاص، فقال المترشح، أنه ضحية، خاصة فيما تعلق بالإشهار، وهو منجر وراء الحاكم.

وسيكون الإعلام، ميثاق أخلاقي، حتى لا تتكرر تجارب الماضي، أين تم التهجم على الحاكم والمحكوم –على حد قوله-.

وأضاف بن فليس، أن الصحافيون هم مجاهدون، ويكتبون الحقائق في الحكم والتسيير، مشيرا إلى أنهم كانوا مكبلي الأيادي ومخيّطي الأفواه.