بن فليس: الباندية استولوا على ختم الجمهورية وعينوا مسؤولين كبار في الدولة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن فليس: الباندية استولوا على ختم الجمهورية وعينوا مسؤولين كبار في الدولة
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس أن من يسقط عليهم اسم رجال العصابات أو “الباندية” استولوا على ختم الجمهورية وقاموا بتعيين كبار المسؤولين في الدولة.

وأضاف بن فليس أنه وفي وق كانت العصابة تسيطر على مقاليد الحكم في الدولة أصدر كتابا أبيضا حول التزوير الذي عرفته الغنتخابات الرئاسية سنة 2014 لكنه أغلب  المطابع في الجزائر رفضت طباعته  خوفا إلا مطبعة واحدة.

وبخصوص حياته خاصة ماتعلق منها بسفرياته نحو الخارج قال بن فليس إنه لايسافر إلى الخارج إلى لأسباب عائلية  وأنه لايمتلك أي إقامة خارج الجزائر


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=732543

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com