بن فليس: الباندية استولوا على ختم الجمهورية وعينوا مسؤولين كبار في الدولة

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس أن من يسقط عليهم اسم رجال العصابات أو “الباندية” استولوا على ختم الجمهورية وقاموا بتعيين كبار المسؤولين في الدولة.

وأضاف بن فليس أنه وفي وق كانت العصابة تسيطر على مقاليد الحكم في الدولة أصدر كتابا أبيضا حول التزوير الذي عرفته الغنتخابات الرئاسية سنة 2014 لكنه أغلب المطابع في الجزائر رفضت طباعته خوفا إلا مطبعة واحدة.

وبخصوص حياته خاصة ماتعلق منها بسفرياته نحو الخارج قال بن فليس إنه لايسافر إلى الخارج إلى لأسباب عائلية وأنه لايمتلك أي إقامة خارج الجزائر