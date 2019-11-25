بن فليس: “الجزائر تعاني أزمة الشرعية.. وعلى الشعب تقرير مصيره في الصندوق”

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بن فليس: “الجزائر تعاني أزمة الشرعية.. وعلى الشعب تقرير مصيره في الصندوق”
بقلم نسرين محفوف

أكد مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، أن الجزائر تعاني أزمة الشرعية، داعيا الشعب الى تقرير مصيره بنفسه وعيش المواطنة كاملة.

وتناول بن فليس في بداية تجمع الشعبي الذي نشطه بولاية البيض، ملف مستقبل الجزائر ومستقبل الابناء، وبصفة تفضيلية مصير الجزائر المستقبلي والدولة الوطنية.

وأضاف المترشح “الجزائر تعيش جدلا وازمة اقتصادية وسياسية بالدرجة الاولى وازمة اجتماعية، في كل يوم نشاهد اوضاع وصعوبات العيش ومساس بكرامة المواطنين”.

وجدد بن فليس التذكير، أنه فضل أن يكون في المعركة وفي قلبها وفي قلب النضال والتضحيات، مع من يشاطره هذا الرأي، حتى يقنع الشعب قاطبة لأن لا مخرج للجزائر من ازمتها الا بأبناءها وبالنضال والتفاني في العطاء

ووعد بن فليس، في تجمعه الشعبي، في حال انتخابه رئيسا، بالقضاء نهائيا على التزوير، والمحاباة والتوظيف بالحسب والنسب.


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