بن فليس: الجيش لم يذكر يوما تاريخ الإنتخابات وهذا مؤشر في صالح الحراك

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس،إن الجيش من خلال حرصه على ضرورة إجراء الإنتخابات، لم يذكر أبدا تاريخ4جويلية.

واعتبر بن فليس في تعليق على كلمة نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،

ذلك مؤشرا وعلامة جيدة تسير في الطريق الذي يبتغيه الشعب الجزائري، معتبرا بأنه لايصح إجراء انتخابات مستقبلا

دون إشراك من يجب إشراكهم في إيجاد الأدوات التي تدير الإنتخابات، ومن بينها اللجنة المستقلة لتنظيم الإنتخابات.

كما تساءل بن فليس عن مصير الإدارة في الإنتخابات المقبلة، وكذا اللجنة المستقلة كيف ستكون، مؤكدا بأنه لا بد من

حوار شامل للطبقة السياسية، وللحراك ولكل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حول موضوع اللجنة المستقلة، بهدف التحضير الأمثل للإستحقاق الرئاسي.

وأضاف بن فليس بأن اللجنة المستقلة لتنظيم الإنتخابات يتطلب وضع قانون لتسييرها وتأطيرها، وكذا وضع قانون ينظم الإنتخابات أيضا

وكل هذا حسب بن فليس يستحيل القيام به مع الإبقاء على تاريخ 4 جويلية.