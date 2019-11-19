بن فليس: الحكومة ستنزل أسبوعيا للبرلمان.. و80 بالمائة من الصفقات العمومية تحصل عليها الأحباب

قال المرشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس بأنه سيفرض على الحكومة أن تنزل أسبوعيا للبرلمان إن أصبح رئيس للجمهورية.

قال بن فليس خلال كلمته في تجمعه اليوم بوادي سوف بأن الوزير الأول ووزراء حكومته سيكونون مجبرين على النزول أسبوعيا للبرلمان للإجابة عن أسئلة النواب.

وفي الشق الإقتصادي قال مرشح رئاسيات 12 ديسمبر بأن سيستحدث نموذج إقتصاد السوق الإجتماعي،والذي سيمنح الحرية للمستثمر ويسمح بالتقسيم العادل للثروة.

وكشف بن فليس أن الحكومة السابقة كانت تعتمد اقتصاد الريع وإقتصاد المحسوبية،وعليه كيف نفسر الإحصائيات التي تقول أن 80 بالمائة من الصفقات فاز بها عدد محدد من المقاولين.

وقال بن فليس بأنه سيعمل على تخفيض ميزانية التسيير و وقف التبذير في الإدارات العمومية،كما أنه سيعمل على رفع ميزانية التجهيز التي تمكن من مضاعفة الإستثمارات والمشاريع.

كما وعد بن فليس بأنه سيجد كل الحلول للمشاكل التي يعاني منها الفلاحون بولايات الجنوب و على وجه الخصوص ولاية وادي سوف.