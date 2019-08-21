بن فليس: “الرئاسيات ضرورية لملئ الفراغ في السلطة منذ سنة 2012”

قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أنه لابد من الإسراع في الذهاب إلى الرئاسيات لأنه ضرورة ملحة.

وأضاف بن فليس خلال ندوة صحافية بعد لقائه بلجنة الحوار والوساطة، أن الرئاسيات ضرورية لملئ الفراغ في رأس هرم الدولة.

وأشار بن فليس إلى أن الفراغ في السلطة لم يظهر بعد إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإنما كان منذ سنة 2012.

وأكد بن فليس أن الجزائر لم يكن لها رئيس منذ 2012، لذا وجب القيام بانتخابات نقية ونظيفة لضمان الشفافية.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تنظم المسار الإنتخابي وترأسه والإعلان عن نتائجه بدءا عن القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.

وأضاف بن فليس، أنه يجب تعديل قانون الإنتخابات لأنه يضم مكامن قانونية سهلت من التزوير واستعمال المزور.

كما يجب إعادة النظر في الشق الذي يخص الرئاسيات والذي يقارب 55 مادة، فلا بد من مراجعتها لابعاد التزوير.

كما أن قانون الإنتخابات سيدفع الشعب الى اقتراع يقر بمصداقية ونقاوة الإنتخابات التي ستدفع بالجزائر إلى ديموقراطية حقيقية وبناء الشرعية.