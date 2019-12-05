بن فليس: “الشباب حاضر الجزائر” وإبنتي علمتني التعامل مع الانترنت

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس أن الخطاب الذي يردد دوما الشباب مستقبل الجزائر، هي خرافة لا يؤمن بها، ومن يصدق القول مع الشباب لا بد ان يقول “الشباب حاضر الجزائر”.

وخلال حصة “مع الرئيس” على قناة النهار رد بن فليس ، أن هناك قنوط وملل لدى الشباب الجزائري ، و الدليل انتشار ضاهرة “الحرقة”.

أنا قلت أن الأعمار المقننة لتكون مسؤولا لا بد أن تنقص، لتمكين الشباب من الوصول إلى رئاسة الجمهورية إن أمكن.

أما في مجال مؤسسات الإبتكار فجلهم شباب لكنهم لا يستطعون تطبيق مشاريعهم، لأنه لا توجد محاضن وبنوك تتكفل بمشاريعهم.

رقمة الإقتصاد الجزائري، وذهاب البيروقراطية، عدم تسيس الفعل الإقتصادي وخلق مناخ أعمال يفتح المجال للشباب.

كل مرافقي في الحملة الانتخابية هم شباب ، بإيماني بأن الشباب الجزائري يمكن أن يثبت وجوده بقوة الإيمان، إبنتي علمتني التعامل الانترنت، “علمتها صغيرة فعلمتني كبيرا”.