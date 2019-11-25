بن فليس: الشعب أسقط الخامسة والجيش فرحان

أثنى المترشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، على الجيش الوطني، بعد مرافقته للشعب في حراكه السلمي، مؤكدا أن الشعب أسقط العهدة الخامسة والجيش فرحان.

كما تحدث بن فليس، خلال تجمع شعبي له في البيض، اليوم الإثنين، عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ودعاهم لتكوين تنظيم يمثلهم، للتحاور معهم في حال إنتخابه.

وأورد المترشح للرئاسيات المقبلة، أن برنامجه الإنتخابي يتضمن خلق مناخ عمل، يسمح بإنشاء مؤسسات مصغرة في كل دائرة وبلدية، ودعم المناطق الريفية، لخلق مناصب الشغل، وتعزيز الإقتصاد، وجذب السياح.

كما تطرق بن فليس لمتقاعدي الجيش والحرس البلدي والمقاومين في المشرق، وأكد بأنه سيقوم بفتح ملفاتهم، والحوار معهم للوقوف على مطالبهم.

ومن جهة أخرى، تحدث بن فليس عن التقسيم الإداري قائلا: “أنا لن أعدكم بأن أضيف ولايات جديدة في كل قرية وبلدية، ولكنني سأراعي الأولويات في التقسيم الجديد، وأعطي كل ذي حق حقه”.