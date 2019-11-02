بن فليس: القانون الأساسي للقضاء الذي أسسته سابقا هو الأحسن منذ الإستقلال

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بن فليس: القانون الأساسي للقضاء الذي أسسته سابقا هو الأحسن منذ الإستقلال
بقلم نادية بن طاهر

وعد المرشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، علي بن فليس، بتحرير العدالة من كل قيودها في حال إنتخابه، وبأن يؤسس سلطة معارضة في القضاء كسلطة مضادة.

وأكد بن فليس بأنه يؤمن بالعدالة المستقلة، وذكر بأنه كان صانع للقانون الأساسي للقضاء، سنة 1989، وهو أحسن قانون منذ الإستقلال وبشهادة القضاة.

وأضاف بن فليس، بأنه سيعمل على تحرير المجلس الأعلى للقضاء، وسيتولى المسائل التأديبية، وسيكون على رأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وتابع ذات المتحدث، بأنه سيعمل على تحرير الأحزاب السياسية من كل القيود، وسيضمن لها حرية التجمع والتظاهر في برنامجه، ونفس الأمر بالنسبة للإعلام.

وقال بن فليس، بأنه متفائل بمستقبل زاهر للجزائر، وبإخراجها من الأزمة، وقيادتها للحرية والطمأنينة والرقي، مما يسمح لها بأخذ مكانتها في العالم.


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