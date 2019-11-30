بن فليس: “المؤسسة العسكرية قلصت نفوذ العصابة والرئاسيات ستقضي عليها”

قال مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، إن المؤسسة العسكرية قلصت نفوذ العصابة، ولجمت أفواه الفساد والمفسدين ولجمت أفواههم.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية سطيف، حذر بن فليس من وجود قوى غير دستورية داخل وخارج الوطن، تريد اللعب بقيم المجتمع الجزائري.

وأورد في السياق “لولا لطف الله وصدق وعد الرجال لوقع ما وقع بالجزائر”.

وحيا بن فليس المؤسسة العسكرية قائلا “قامت المؤسسة العسكرية بتقليص نفوذ الفساد والمفسدين والمتآمرين، ولجمت افواههم وأسقطت مكائدهم ومناوراتهم، انقذت الدولة الوطنية واركانها”.

وأشار عن وجود عدد كبير من الاطارات الذين كانوا متواجدين في مواقع عملهم، وعانوا من العصابة، وقاوموها من مواقعم، وهم كثر في الإدارات العمومية والبنوك والعدالة والصحة والشركات الوطنية.

وأكد بن فليس أن القضاء على بقايا العصابة، لا يتأتى إلا عبر رئاسيات، يكون فيها الشعب سيد القرار والفاصل في المسالة.

وجدد المرشح، رفضه للتدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، داعيا البرلمان الأوروبي الى الاهتمام بشؤونه، والنظر الى مطالب شعبه.