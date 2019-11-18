بن فليس: بالجيش والمؤسسات الأمنية لا أحد بإمكانه التجرؤ على الجزائر

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس، أن الشعب الجزائري اختار المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش بدل الأشخاص.

وأكد بن فليس في ثاني يوم من حملته الإنتخابية خلال تجمع شعبي نشطه بسوق أهراس، أنه ولا دولة بإمكانها اليوم التجرؤ على الجزائر بفضل قوة جيشها ومؤسساتها الأمنية.

وأشار بن فليس أن كل الأزمات التي تمر بها الجزائر في الوقت الحالي بالإمكان التغلب عليها لكن بعد الجلوس على طاولة الحوار و الإستماع لكل الأراء.

وقال بن فليس بأن العصابة كانت تكرر العهدات تلو الأخرى والغرض من ذلك كان إفراغ الخزينة العمومية، مؤكدا بأن عدة أمور ستختلف إن صار رئيسا.

وشدد بن فليس بأنه سيوقف نهب الأموال العمومية من خلال تحرير القضاء ومجلس المحاسبة، وإلغاء الإمتياز القضائي، مؤكدا بأن الرئيس سيحاسب و يحاسب.

وبخصوص المسؤولين المتورطين في نهب المال العام، أكد بن فليس بأنه سيتم تشديد العقوبات عليهم نظرا لخيانتهم لأمانة الشعب الجزائري.