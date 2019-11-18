بن فليس: ترشحت في رئاسيات 2014 وكنت أعلم أنها ستكون مزورة

قال المترشح علي بن فليس، اليوم الاثنين، إنه ترشح في رئاسيات 2014، وهو يعلم أنها ستكون مزورة.

وأوضح المترشح، أن مشاركته كانت بدافع إشهاد الشعب على النظام الحاكم.

وأفاد، بن فليس، خلال تجمع شعبي في سوق اهراس، باليوم الثاني من الحملة الانتخابية، أن الجزائر تعيش أزمة سياسية خطيرة.

وأضاف رئيس حزب طلائع الحريات، أن في مشاركاته السابقة، كان يدعو بدون انقطاع للمحافظة على الجزائر ممن يريدون شرا بها.

وأكد بالمتحدث، أنه فضل البقاء في الجزائر والترشح، أحسن من الذهاب إلى الخارج.

وأشار بن فليس، إلى أن هناك من سيطر على المال والولايات والادارة، والبلديات وسوناطراك.