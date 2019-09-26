بن فليس: “ترشح تبون يعني اقتياد الجزائر لعهدة رئاسية خامسة”

اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن ترشح الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون للرئاسيات المقبلة، يعني الدخول في عهدة خامسة بشكل جديد.

وأكد بن فليس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس، أنه عارض النظام السابق، والرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، عندما كان في عز قوته وجبروته، وعندما كانت تسانده كل المؤسسات الإدارية والولاة.

وشدد على بن فليس، على أنه لم يقم أبدا بعرقلة أي مسار، يمكن أن يخرج البلاد من الأزمة الحالية.

وأضاف بن فليس، أن النظام السابق، جعل مؤسسات الدولة، كالمجلس الدستوي، والبرلمان بغرفتيه والحكومة، مكبلة الأيدي، وعاجزة عن الإستجابة لمطالب الشعب.

وقال رئيس حزب طلائع الحريات، أنه سيعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، مساء اليوم الخميس، بعد الإجتماع مع الهيئة السيادية للحزب.