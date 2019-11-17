بن فليس: جئت لإطفاء نار الفتنة وانتهى عهد الرئيس بصلاحيات فرعونية

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية علي بن فليس أن تنظيم الإنتخابات الرئاسية أبعد عنا التدخلات الخارجية وسيجعل الكل يرتاح.

وأكد ذات ن فليس خلال أول تجمع شعبي نظمه في حملته الإنتخابية بولاية تلمسان أن تنظيم الإنتخابات الرئاسية سيجلس الجميع إلى طاولة الحوار.

وقال بن فليس أنه ترشحه كان جاء من أجل إطفاء نار الفتنة، وعاد بن فليس إلى الأيام الأولى لبداية الحراك أين وصف العهدة الخامسة بالمشؤومة.

وأكد بأن الشعب رفض الخامسة ورفض انتخابات جويلية لأنها مفسدة للجزائر .

وأضاف بن فليس بأن عدم الذهاب للإنتخابات الرئاسية سيجلب لنا الخارج وتنظيم الرئاسيات صار ضروريا بعد أن توفرت بعض الشروط مثل الحوار وسلطة الإنتخابات.

ووصف بن فليس الشروط المتوفرة حاليا للإنتخابات بأنها مقبولة في رده على سؤال احد الصحفيين مؤكدا بأن الشروط المثالية ستتوفر بعد الإنتخابات.

وفي ذات السياق قال ذات المتحدث بأنه عقليته و تصوره لبناء الدولة ليس تصور وعقلية العصابة.

وأشار إلى أن فكره ينص على انهاء عهد الربوبية والرئيس الذي يمتلك كل الصلاحيات بصفة الرئيس الفرعوني كما وصفه.

وقال بن فليس أن رئيس الحكومة يجب أن يكون من الأغلبية البرلمانية أو من توافق حزبي أو من إرادة حزبية.

واكد بن فليس بأنه سيعمل على تقوية البرلمان إن أصبح رئيسا،خاصة من جانب تحقيقات اللجان البرلمانية، كما أن الأقلية البرلمانية ستعطى لها صفة المعارضة وهذا لعدم تكميم الأفواه