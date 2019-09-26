بن فليس..ختم الدولة تلاعب به “الذّر”

قال علي بن فليس، إن الجزائر كانت رهينة قوى غير دستورية، أين كانت دوائر السلطة تتناحر فيما بينها.

وأوضح رئيس حزب طلائع الحريات، أن هذه القوى أغرفت البلاد في انسداد سياسي، تعقد حتى أصبح لا يطاق.

وأضاف المتحدث، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، اليوم الخميس، أن البلد تحول إلى مسخرةبسبب هذه القوى غير الدستورية.

وذكر،بن فليس،أن ختم الدولة تم أخذه بـ1964 من طرف بن تومي، وبعده أصبح بأيدي أطفال صغار يتلاعبون به كما يشاؤون.

وأشار رئيس الحزب، أن كمشة من رجال الأعمال سيطرت على دواليب السلطة واحتكرت السوق والقروض البنكية دون ضمانات.

وقال علي بن فليس، “نعم لإسقاط النظام الفاسد..لكن تكسير الدولة لا “، و”لا نلعب بالنار في ديارنا”.