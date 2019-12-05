بن فليس: رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء ليست هي الاساس في تسيير العدالة

قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس انه لم يعتبر يوما ان رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى للقضاء هي الاساس في تسيير العدالة.

واضاف بن فليس ان رئاسة للمجلس الاعلى للقضاء هي أكثر منها شرفية ولكن حقيقة صلاحية هذا المجلس هي من تفسر بأن هناك إستقلالية للقضاء.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج “مع الرئيس” لو تكون هناك إستقلالية حقيقية للقضاء موجود فالرئيس يكون له صوت كسائر الناس.

وهذا بإعتبار ان 30 او35 عضو بذات المجلس منتخبين بطريقة شرعية والمشكل الموجود هنا لما السلطة التنفيذية هي التي تحكم يوميا.

واشار المترشح للرئاسيات إلى البحث على من يرأس بالفعل هذا المجلس فإدا كان كما في السلبق وزير العدل من يرأسه فليس هناك إستقلالية إذن.

أما ان يقتتح رئيس الجمهورية المجلس بصفته القاضي الاول للبلاد رمزيا امام الملأ فلا باس بذلك.