بن فليس: رجل ليبي كان يتسول ليساعد الثوار الجزائريين!

تحدث المترشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، من البيض، عن السياسية الخارجية للجزائر، والتي أكد أن دبلوماسيتها ولدت من رحم الثورة.

وقال بن فليس، أن برنامجه يركز على إنعاش السياسة الخارحية للبلاد، والتي أساسها سيادة الشعوب والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد بن فليس على ضرورة إحترام دول الجوار، منهم إخواننا الليبيين والذين يستحقون أن نكون لهم عونا لرفع الغبن عليهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية.

وهنا تحدث المترشح للرئاسيات المقبلة، عن رجل ليبي كان يتسول لمساعدة مكتب جبهة التحرير الوطني في ليبيا، إبان الثورة.

وأشار بن فليس، إلى أن البلاد ستزدهر بتنظيم إنتخابات نزيهة، وتكوين جبهة داخلية قوية، وإنتخاب رئيس يحمي سيادة الجزائر، ويكرس ثقافة السلم والأمان.